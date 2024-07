Die Jugendbegegnungsstätte an der Klötzer Straße in Oebisfelde ist schon seit Monaten geschlossen. Wie es mit der Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen in Zukunft weitergeht, dazu soll spätestens ab September ein Konzept entwickelt werden.

Archivfoto: Cedar D. Wolf