Warum eine Lockstedterin den Stall voller Karnickel hat

Für zwei runde Geburtstage die Feier ausrichten – das ist Stress. Und bei Stress kann schon mal etwas in Vergessenheit geraten. So geschehen bei Sigrid Kruse aus Lockstedt. Die Folgen: Ihre Kaninchen haben sich explosionsartig vermehrt.

Lockstedt - Sechs Kaninchen, drei männliche und drei Zibben – so wird das weibliche Tier genannt – so viele hoppelten noch im Frühjahr durch den Stall von Sigrid Kruse in Lockstedt. Doch einmal einen Termin verpasst und schon haben sich ihre Karnickel rasant vermehrt. Nun hoppeln 32 Schlappohren durch das Stroh.