Was reizt die beiden Oebisfelder am Ehrenamt?

Ausgestattet mit Pinsel und einem Eimer Holzlasur machen sich Jörg Kunau und Ralf Klaus ans Werk. Oder besser gesagt ans Braunschweiger Tor, das in Oebisfelde steht. Ihre Arbeit ist ehrenamtlich. Geld gibt es keins. Was wiederum die Frage aufwirft: Warum machen Menschen Ehrenamt?

Ralf Klaus und Jörg Kunau bringen eine neue Holzlasur an das Braunschweiger Tor an.

Oebisfelde - Die Sonne scheint, es ist angenehm warm. Eigentlich könnte Jörg Kunau an diesem Dienstagvormittag einen Spaziergang mit seinem Hund machen und Ralf Klaus sich ganz seinem Garten widmen. Stattdessen stehen die Rentner in Arbeitsmontur an der alten Stadtmauer und schuften.