Tourismus Wassensdorfer Badekuhle: Oebisfelder planen ein Paradies für Camper

Still ruht der See – noch. Denn an der Wassensdorfer Badekuhle tut sich was. Zumindest auf dem Papier. Ein Ehepaar aus Oebisfelde will das Gelände pachten und hat Großes vor. Was genau, haben Nicole und Alexander Albrecht im Gespräch mit der Volksstimme verraten.