Weddendorf. - Mit einer beeindruckenden Vorstellung haben sich die Sportschützen der SLG Weddendorf bei der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt in der Disziplin „Dynamische Kurzwaffe“ an die Spitze des Teilnehmerfeldes geschossen. Die Wettkämpfestanden ganz im Zeichen von Präzision, Schnelligkeit und Konzentration und boten spannende Duelle auf höchstem sportlichem Niveau.

Insgesamt nahmen 55 Starter aus zwölf Schießleistungsgruppen (SLG) an der Meisterschaft teil. Mit insgesamt 226 Einzelstarts war die Beteiligung ausgesprochen hoch, was die Bedeutung des Turniers im Kalender der Sportschützen unterstreicht. Die Athleten der SLG Weddendorf dominierten das Geschehen in mehreren Disziplinen. Allen voran Christian Sender, der gleich drei Landesmeistertitel holte - in Police Pistol 1, NPA Service Pistol B sowie NPA Service Pistol Optical Sight. Besonders seine Leistung in der Disziplin Police Pistol 1 mit 296 Ringen und der Tagesbestwert von 109 Punkten in NPA Service Pistol B wurden mit viel Anerkennung bedacht.

Geschlossenheit als Trumpf

Auch Sven Naumann (Police Pistol 1 Optical Sight, 296 Ringe), Andreas Wenzel (Supermagnum Optical Sight, 296 Ringe) und Alexander Lotz (Supermagnum, 279 Ringe) durften sich über Landesmeistertitel freuen. Die mannschaftliche Geschlossenheit der Weddendorfer war dabei ebenso beachtlich wie die individuellen Höchstleistungen.

Für ein weiteres sportliches Ausrufezeichen sorgte Julia Müller, die in den Damenwertungen gleich mehrfach überzeugte und ihre Konkurrenz mit konstant starken Ergebnissen hinter sich ließ. Ihre Leistungen zeigen einmal mehr, dass der Schießsport in Weddendorf auch bei den Frauen bestens aufgestellt ist.

In den dynamischen Disziplinen wie Police Pistol und NPA-Servicepistole müssen die Teilnehmenden unter Zeitdruck auf unterschiedliche Distanzen schießen. Dabei sind die Scheiben jeweils nur für eine begrenzte Zeit sichtbar, bevor sie automatisch einklappen - eine besondere Herausforderung für Konzentration und Reaktionsvermögen.

Neben den vielen Medaillen sorgte auch die reibungslose Organisation der Veranstaltung für viel Lob. Die SLG Weddendorf hatte als Ausrichter beste Bedingungen geschaffen. Ein besonderer Dank ging daher an die zahlreichen Helfer, die mit ihrem Engagement - von der Wettkampflogistik über das Standpersonal bis zur Verpflegung - wesentlich zum Erfolg der Meisterschaft beitrugen.

Für viele der erfolgreichen Schützen geht der Blick nun zur Deutschen Meisterschaft. Mit den in Staßfurt gezeigten Leistungen stehen die Chancen auf vordere Platzierungen gut und Weddendorf bleibt ein fester Begriff in Sachsen-Anhalt.