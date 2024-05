An der Grundschule Weferlingen stand Hüpfen fürs Herz auf dem Plan. Was es mit dem Projekt der Deutschen Herzstiftung auf sich hat.

Weferlingen - 41 Drittklässler starteten mit Spannung in den Tag. Auf Initiative der Sportlehrerin Andrea Matthies von der Grundschule Weferlingen fand auch in diesem Jahr wieder das Seilspringprojekt in der Allertalhalle in Weferlingen statt, welches im Februar auch bereits an der Grundschule „An der Aller“ in Oebisfelde durchgeführt wurde.

Kinder brauchen mehr Bewegung. Um diese wieder dafür zu begeistern, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ initiiert. Die Kursleiterin Annika Rips stellte sich kurz den Kindern vor und schon ging es los. Die junge Referentin hatte für jeden Schüler ein Springseil dabei. Zuerst durften sich alle Schüler allein ausprobieren. Nicht jedem fällt das Seilspringen leicht und gerade deshalb war es schön zu sehen, wie die Referentin alle Kinder zum Seilspringen motivieren konnte.

Mehr Bewegung für Kinder

Nach einer kurzen Trinkpause demonstrierte Rips die ersten Übungen mit dem Seil. Fast alle Schüler schafften es, diese nachzumachen und hatten sichtlich Spaß. Jedes fünfte Kind sei heute übergewichtig, was auf die durch Medienkonsum verursachte mangelnde Bewegung zurückzuführen ist. „Die sportliche Form des Seilspringens eignet sich besonders zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten“, so die Sportlehrerin. „Dazu kommt, dass die Kinder es zu Hause ohne großen Aufwand allein, zu zweit oder in der Gruppe durchführen können.“

Viele der Drittklässler waren ordentlich ins Schwitzen gekommen, merkten aber vor Begeisterung gar nicht die sportliche Betätigung. Der Dank der Schule geht an Annika Rips, die mit ihrer freundlichen Art und den vielfältigen Übungen die Kinder begeistern konnte.