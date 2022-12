Wie der Markgraf von damals Gymnasiasten in Weferlingen noch heute hilft

Die Markgräflich Kulmbach-Bayreuthsche Stiftung hat in diesem Jahr den Schüleraustausch des Gymnasiums mit einer Schule in den Niederlanden unterstützt. Christine Sobczyk, Co-Administratotin der Stiftung, erklärt, wie mehrere Projekte an der Grundschule und das Markgrafenfest finanziell gefördert werden.

Weferlingen - An historischer Stätte übergab Christine Sobczyk, Co-Administratotin der Markgräflich Kulmbach-Bayreuthschen Stiftung, an Julia Seeger, Lehrerin am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Weferlingen, den symbolischen Bescheid über eine Förderung für den Schüleraustausch mit der Schulgemeinschaft „Willem de Zwijger“ in Schoonhoven in den Niederlanden. Treffpunkt war das Mausoleum des Markgrafen Friedrich Christian von Kulmbach-Bayreuth.