Die Region Oebisfelde-Weferlingen hat viel zu bieten. Nicht nur die historische Architektur und eine Vielzahl an ehrenamtlich geführten Museen, sondern auch der Drömling zieht vor allem Radtouristen an. Nun soll diese Struktur weiter ausgebaut werden.

Wie noch mehr Besucher in den Drömling gelockt werden sollen

Tourismus in Oebisfelde-Weferlingen

Oebisfelde - Mit viel Herzblut und Engagement arbeitet die „AG Tourismus der Stadt Oebisfelde-Weferlingen“ daran, das touristische Potenzial der Region zu erschließen und die unterschiedlichen Orte der Einheitsgemeinde besser miteinander zu verknüpfen. Dabei wird deutlich: Tourismus kann Brücken schlagen – nicht nur zwischen den Sehenswürdigkeiten, sondern vor allem zwischen den Menschen.„Die AG läuft jetzt in der zweiten Amtsperiode, wurde also in der letzten gegründet“, erklärt Jörg Lauenroth-Mago, Vorsitzender der AG Tourismus und Vertreter der Fraktion SPD/Bündnis 90/DIE GRÜNEN/Weske.