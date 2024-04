In der Straße des Friedens in Rätzlingen werden derzeit zwei Altbaublöcke mit 24 Wohnungen saniert. Eigentümer Ronny Henneboh beschreibt sein Projekt als eine Pionierarbeit.

Rätzlingen. - Hochbetrieb herrscht derzeit auf der Baustelle an der Straße des Friedens 1 bis 4 in Rätzlingen. Die beiden Wohnblöcke bekommen gerade neue Dächer. Die Häuser sind bereits zu DDR-Zeiten 1963 in Massivbauweise – also Stein auf Stein – entstanden.