14-Jährige Celina in Eilsleben vermisst

Die Jugendliche wird seit Freitag gesucht. Seit Januar ist sie in einer Wohngruppe in Eisleben untergebracht und bereits öfter aus der Einrichtung weggelaufen.

Eilsleben. Die seit Januar 2021 in einer Wohngruppe in Eilsleben untergebrachte 14 Jahre alte Celina wird gesucht. Wie das Polizeirevier Börde am Freitag in einer Öffentlichkeitsfahndung mitteilte, ist Celina bereits häufiger aus der Einrichtung weggelaufen und wurde unter anderem auch in Halle/Saale wieder aufgegriffen.

Celiona ist blond und sehr dünn

Celina wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Sie ist 155 Zentimeter groß und sehr dünn. Ihre Haare sind schulterlang und wechselnd gefärbt, wobei ihre natürliche Haarfarbe blond ist.

Wer Celina gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, kann sich an das Polizeirevier Börde in Haldensleben unter der Rufnummer 03904/4780 oder das Jugendamt der Stadt Dessau/Roßlau unter der Rufnummer 0340/2042052 wenden.