Zu einem Tag der offenen Tür lädt das Bestattungsunternehmen Lindemann in Halberstadt ein. Am 1. Juli geht es aber nicht nur darum, wie das vor 35 Jahren gegründete Unternehmen arbeitet. Chefin Susann Pflock hat bewusst zahlreiche Partner an diesem Tag an ihrer Seite.

Susann Pflock im Kolumbarium, dass ihr Bestattungsunternehmen in Kooperation mit der Altkatholischen Kirche vor fünf Jahren in Halberstadt eröffnete, es war das erste in Sachsen-Anhalt.

Halberstadt. - Am Tag der Währungsunion, am 1. Juli 1990, beginnt die Firmengeschichte des Bestattungsinstituts Lindemann in Halberstadt. „Wir waren damals das erste private Bestattungsunternehmen in der Stadt“, sagt Susann Pflock. Die Tochter der Firmengründer hat nun einen Wunsch an die Menschen.