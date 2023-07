Mit dem Realschulabschluss in der Tasche stehen den Absolventen der Freien Sekundarschule Gröningen viele Türen offen.

24 Jugendliche verlassen die Schule in Gröningen - mit Rückenwind

Nach der Zeugnisausgabe ließen die Absolventen Luftballons aufsteigen. Alle 24 Absolventen haben einen Ausbildungsvertrag in der Tasche.

Gröningen - Die Freie Sekundarschule der Rahn-Education in Gröningen überreichte feierlich 24 Schülern im Rahmen eines Festaktes in der Veranstaltungshalle Gröningen die Realabschlusszeugnisse. Zwölf Schulabgänger schafften den erweiterten Realschulabschluss.

Alle Mädchen und Jungen haben bereits einen Ausbildungsplatz in der Tasche.

Zudem wurden zwei Hauptschulabschlüsse festlich überreicht. Musikalische Einlagen und Ansprachen der Ehrengäste, der Schulleitung sowie der Absolventen begleiteten den besonderen Festakt.

Ausbildungszentrum für ägyptische Handwerker

Die Freie Sekundarschule der Rahn-Education in Gröningen besticht durch moderne, digitale Ausstattung und eine familiäre Lernatmosphäre.

In 80 Minuten-Bändern lernen die Schüler sowohl im Klassenverband als auch individuell und interessensbezogen in kleineren Gruppen. Eine zentrale Säule des Schulalltags ist der Kompetenzerwerb durch Projektlernen. Die Schüler bearbeiten in jedem Schuljahr selbstständig bis zu drei fächerübergreifende Themen aus einem umfangreichen Themenpool und präsentieren diese.

Unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften bieten die Möglichkeit, sich interessensbezogen weiterzubilden, auf dem Campus gibt es zum Beispiel eine Imker-AG mit schuleigenen Bienen.

Getragen vom Credo „Grenzenlose Bildung - ein Leben lang“ bilden die Freie Sekundarschule und das Freie Gymnasium der Rahn-Education sowie die berufliche Aus- und Weiterbildung und Berufsorientierung im Berufsbildungszentrum am Standort Gröningen den großzügigen Bördecampus und werden ergänzt durch vielfältige Integrations- und Sprachkurse im Haus der Integration in Oschersleben.

Aktuell wird der Börde-Campus in Gröningen um einen Anbau erweitert, auch um der steigenden Schülerzahl gerecht werden zu können.

Kürzlich bekam der Börde-Campus internationalen Besuch. Anba Damian, Bischof der Diözese der koptisch-orthodoxen Kirche in Norddeutschland, besuchte den Börde-Campus in Gröningen. Der Besuch stand im Zusammenhang mit den Plänen, ein Berufsbildungszentrum für ägyptische Handwerker in Deutschland aufzubauen. Dabei solle Rahn-Education Unterstützung geben.

Während seines Besuchs erkundete Bischof Anba Damian den Gröninger Campus und kam mit Lehrkräften und Schülern ins Gespräch.