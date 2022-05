600-Kilo-Obelisk in Rogätz eingeschwebt

Er ist wieder gelandet. Nicht da, wo er einst stand, aber zumindest in Rogätz und das an exponierter Stelle, direkt zwischen Tintenfass und der Rogätzer Weihnachtstanne.

Insgesamt dauerte das Aufstellen gut viereinhalb Stunden. Die Prellsteine und deren Ausrichtung nahmen am meisten Zeit in Anspruch.

Rogätz - Völlig losgelöst von der Erde... nein, nein, nein. Es war nicht Major Tom, sondern vielmehr Kranführer Tim, der an den Hebeln eines 70-Tonnen-Krans saß und dafür sorgte, dass der „neue“ alte Ganzmeilenstein von Rogätz einen neuen Platz gefunden hat.

Deutlich über 200 Jahre alt und mit seinen Sockeln rund 2,3 Tonnen schwer, wurde der Ganzmeilenstein, in seinen Einzelteilen ein alter Poststein, der den Weg der Post von Magdeburg aus markierte und bei Rogätz aufgestellt war, wieder in dem Ort platziert, wo er einst die „Kostenstelle“ für die Post markierte. Auf Höhe Rogätz war einer dieser Punkte und dort wurde wohl um 1803 ein Ganzmeilenstein aufgestellt. Einst geschlagen aus dem Sandstein von Seehausen bei Wanzleben, wurde diese Markierung durch Eis von der Elbe zerstört, verschwand von ihrem ursprünglichen Standort und eben auch von der Bildfläche.

Sandstein aus Seehausen gab es nicht

Allerdings tauchte der Steinblock dann auf dem Grundstück des Rogätzer Reinhard Rusche auf und auch der Verein der Rogätzer Heimat- und Kulturfreunde wurde aufmerksam. Kurzum, der Stein ging von den Rusches an den Heimatverein über und der fand in der Groß Rodensleber Steinmetzmeisterin Cathrin Bothmann jemanden, der bereit war, sich der Reste des altehrwürdigen Obelisken anzunehmen.

Es dauerte eine ganze Weile, bis Cathrin Bothmann mit ihren Arbeiten beginnen konnte. Ein Grund dafür war die Schwierigkeit der Materialbeschaffung. „Gerne hätte ich mit Sandstein aus Seehausen, so wie eben beim Original-Ganzmeilenstein, gearbeitet“, so die Groß Rodensleberin. In Seehausen bei Wanzleben wurde der Sandstein damals, vor eben mehr als 200 Jahren geschlagen, Sandstein, der auch im Magdeburger Dom oder sogar im Schloss Sanssouci verbaut wurde.

70 -Tonnen-Kran für 600-Kilo-Obelisk

Doch eben dort, wo die Ursprünge der alten Postmarkierung lagen, wird derzeit kein grauer Sandstein, wie der des Ganzmeilensteins, abgebaut. „Ich habe mich dann nach Alternativen umschauen müssen“, und die wurden schließlich in Oberkirchen gefunden. Für die steinerne Markierung mussten sowohl der Prellstein, wie auch ein Teil des Sockels und der obere Teil des Obelisken komplett neu gefertigt werden. Viel Arbeit, und am Ende waren es rund 2,7 Tonnen, die von Lkw-Fahrer Carsten Neumann mit seinem Fahrzeug in Groß Rodensleben abgeholt wurden. Das Kaliwerk hatte den Lkw samt Fahrer für die Überführung des historischen Gutes gesponsert. Überhaupt war das Ganze ein Großprojekt von vielen, die zusammenarbeiteten. „Ohne die vielen Helfer und Sponsoren würde der Stein heute hier nicht stehen“, freut sich Margitta Häusler, Chefin des Heimat- und Kulturvereins. Der Beton für das Fundament kam von der Rogätzer Firma Börde Beton, den Zauberer an den Hebeln des Krans, nebst dem 70-Tonnen-Ungetüm auf Rädern spendete die Firma Breithaupt und Philipp aus Magdeburg. „Das ist durch eines unserer Mitglieder zustande gekommen. Dass allerdings so ein Riesengerät hier anrollt, damit haben wir nicht gerechnet“, so Häusler weiter.

Womit auch keiner gerechnet hatte, waren die Fertigkeiten von Kranfahrer Tim Roloff. Der bewegte die Technik im Millimeterbereich und alle Beteiligten staunten einfach nur noch, als der Obelisk wie von Geisterhand millimetergenau in Richtung Ziel schwebte. „Knackpunkt war im wahrsten Sinne des Wortes die Spitze des Obelisken, denn die wurde komplett restauriert und ist mit Dübeln und Betonkleber aufgesetzt“, so Bothmann.

Kranführer Roloff nahm auch das gelassen. „Ich mache das jetzt seit fünf Jahren und das war mal was anderes. Hier hat man aber auch gemerkt, dass jeder genau wusste, was er tut.“ So einfach wie bei ihm das Abladen und die Hilfe zum Aufstellen lief, ging es am Morgen beim Verladen der Einzelteile des Obelisken nicht. Cathrin Bothmann brachte ihren kleinen Gabelstapler mehrfach an seine Belastungsgrenze, doch schließlich hatte auch das geklappt.

Am Freitag, 12. November, ist Einweihungsfeier

Unterstützt bei der Aufbauarbeit wurde Cathrin Bothmann von ihrem Kollegen Christian Schiffel, seines Zeichens selbst Steinmetzmeister aus Staßfurt. „Wir arbeiten schon seit einigen Jahren immer mal wieder zusammen, Cathrin hatte gefragt, ich habe gern ja gesagt, und das war doch mal was anderes“, so Schiffel, der auch gleich noch seinen Lehrling Jonas Schirmer und Praktikantin Marleen Ebeling mitgebracht hatte,. „Für die Beiden war das Ganze auch etwas Besonderes.“

Am Freitag kommender Woche, 12. November, soll es rund um das „Tintenfass“ und den Ganzmeilenstein in Rogätz ab 14 Uhr ein kleines Fest geben, zu dem alle Interessierten eingeladen sind.

Am Ende ging es um Millimeter: Der 900 Kilogramm schwere Steinblock schwebt in Position. Lars Koch