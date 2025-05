Die Niners Chemnitz können gegen Heidelberg nur in der Anfangsphase mithalten. Am Ende steht das Aus in den Playoffs.

Heidelberg - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben den Einzug in das Playoff-Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft verpasst. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore verloren am Dienstag bei den MLP Academics Heidelberg mit 64:92 (41:48) und unterlagen in der Serie Best-of-Five-Serie mit 1:3. Den größten Anteil am Sieg der Heidelberger hatten Michael Weathers mit 24 Punkten. Für die Gäste erzielte Kevin Yebo (12) die meisten Punkte.

Die Sachsen hielten das Geschehen bis ins zweite Viertel hinein offen und führten nach zwölf Minuten mit 32:30. Doch dann zogen die Heidelberger von 37:37 (18.) auf 62:47 (28.) davon. Danach ergaben sich die Sachsen ihrem Schicksal und konnten den Einzug des Gastgebers in die Runde der letzten Vier nicht mehr gefährden. Die Heidelberger treffen nun auf den FC Bayern München.