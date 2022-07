950-Jahr-Feier ist ein Zeichen für Zusammenhalt in Hornhausen

Hornhausen ist in Feststimmung. Der Zuspruch für das Ortsjubiläum ist schon am ersten Tag groß, aber es ist noch mehr zu erwarten.

Hornhausen - Nach dem Eröffnungstag der 950-Jahr-Feier in Hornhausen kann der Heimatverein schon ein erstes positives Fazit ziehen. Der Satz „Ich hoffe, ihr habt alle einen Sitzplatz“, den Ortsbürgermeisterin Inge Tamm am Sonntagvormittag in die Menge rief, kam nicht von ungefähr. Hornhäuser und ihre Gäste strömten in Massen in das Festzelt, als zu einem musikalischen Frühschoppen geladen wurde. Drei Jahre Vorbereitung mit einem intensiven Endspurt scheinen sich gelohnt zu haben. Und das war erst der Auftakt, jeden Tag folgt nun bis zum kommenden Sonntag ein weiterer Höhepunkt.