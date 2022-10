Abenteurer lockt von Oschersleben nach Australien und Kanada

Oschersleben - Wolf Stein ist ein Abenteurer, der in der Vergangenheit schon einige Länder auf besondere Weise erkundet hat. „Er war Baumpflanzer in Kanada, Ranger in Australien, Fährmann am Schmalen Luzin und ’Praktikant für die Umwelt’ im Müritz-Nationalpark“, heißt es in einer Pressemitteilung, mit der seine multimedialen Shows angekündigt werden.