Ein leerstehendes Mehrfamilienhaus wird in Eilsleben abgerissen. Damit entsteht Platz für Neues.

Eilsleben (mu) l Am vergangenem Donnerstag haben in Eilsleben in der Ostendstraße die Abrissarbeiten eines leerstehenden Mehrfamilienhauses begonnen. Das Gebäude, das im Jahr 1950 gebaut wurde, steht schon seit mehreren Jahren leer. Es sollte laut Bürgermeister Manfred Jordan bereits im vergangenem Jahr abgerissen werden. Dies war jedoch nicht möglich, da das Bauamt in Eilsleben unterbesetzt war und das nötige Personal zur Umsetzung des Projekts fehlte.

Neues Haus wird entstehen

Etwa vier Wochen werden die Abrissarbeiten dauern. Auf der dann leerstehenden Grundfläche will die Gemeinde ein neues Mehrfamilienhaus errichten. „Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen Wohnraum für fünf Familien zu schaffen“, so Manfred Jordan. Geplant ist es drei Reihenhäuser zu bauen. In diesen Häusern entstehen vier Dreiraumwohnungen und eine Vierraumwohnung. „Die Wohnungen im Erdgeschoss haben einen kleinen Garten und die oberen Wohnungen einen großen Balkon“, sagt Eilslebens Bürgermeister. Außerdem verläuft eine der Wohnungen über zwei Etagen.

Die Gemeinde Eilsleben hatte sich zum Wohnungsbau entschieden, weil der Bedarf da sei und Wohnraum im Ort gesucht werde. „Man möchte Eilsleben attraktiv gestalten“, sagt Jordan.

Übungsobjekt für die Feuerwehr

Seitdem das Gebäude leer stand, wurde es von den Kameraden der Feuerwehr Eilsleben/Ummendorf zu Übungszwecken genutzt. Die Kosten für das Projekt betragen eine Millionen Euro. Im Anschluss an die Abrissarbeiten soll es mit dem Neubau losgehen. Manfred Jordan hofft, dass so schnell wie möglich gestartet werden kann. Die Reihenhäuser sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Bei Interesse an einer der Wohnungen könne man sich an den Bürgermeister oder das Wohungswesen melden, so Manfred Jordan.