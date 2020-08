In Oschersleben stoppte die Polizei einen alkoholisierten Fahrer. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

In Oschersleben (Landkreis Börde) stoppte die Polizei ein Auto. Vor der Kontrolle tauschten die Insassen die Plätze - erfolglos.

Oschersleben (vs) l Während einer nächtlichen Streifenfahrt am Montag (3. August) in Oschersleben (Landkreis Börde) entschlossen sich die Polizisten ein Fahrzeug mit zwei Insassen zu kontrollieren. Auf einem angrenzenden Parkplatz konnte das Fahrzeug angehalten werden.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkten die Polizeibeamten bevor sie am Fahrzeug waren, wie die Insassen die Positionen tauschten. Der Fahrerwechsel brachte nur nichts. Die beiden 22- und 29-jährigen Männer pusteten einen Atemalkoholwert von 0,57 Promille.

Zudem stand der 22-jährige ursprüngliche Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zum krönenden Abschluss wurde noch bekannt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Seine Fahrt endete im Krankenhaus zur beweissicheren Blutprobenentnahme.