„Der Wahnsinn kommt nach Oschersleben!“ So kündigt der OSC das Fußballspiel gegen den Berliner Influencer-Club Delay Sports an. Die Tickets für das Match im Jahnstadion am 3. Oktober sind bereits zum Verkaufsstart heiß begehrt. Wo es jetzt noch Restkarten gibt.

Fans haben am vergangenen Freitag in Oschersleben stundenlang gewartet, um Tickets für das angekündigte Fußballspiel des Oscherslebener SC gegen den Influencer-Club Delay Sports Berlin zu ergattern.

Oschersleben - vs/Jan Dahms

Der als "Influencer-Club" bezeichnete Delay Sports Berlin mischt den Fußball in der Hauptstadt gehörig auf. Das Geschehen des 2021 von Influencer Elias Nerlich gegründeten Vereins verfolgen Hunderttausende in den Sozialen Medien.

Nun hat der Club, der zuletzt drei Meisterschaften in Folge holte und mittlerweile in der achtklassigen Bezirksliga spielt einen Besuch in Oschersleben angekündigt. Das Spiel des Oscherslebener SC gegen Delay Sports Berlin im heimischen Jahnstadion findet am Freitag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, um 14 Uhr statt.

Das Match des Landesligisten gegen den populären Influencer-Club werden sich viele Fans nicht entgehen lassen. Zum Verkaufsstart am vergangenen Freitagnachmittag, 12. September, gab es auf dem Gelände des Oscherslebener Sportclubs (OSC) einen regelrechten Ansturm auf die Tickets. Vor dem Kassenhäuschen bildete sich bereits drei Stunden vor dem Verkaufsstart eine Warteschlange, teilte der Vorsitzende des Sportvereins, Rüdiger Breier, mit. Restkarten seien demnach noch am kommenden Mittwoch, 17. September, zum Heimspiel gegen den SV Irxleben erhältlich.

Ab Donnerstag, 18. September, können Tickets auch per Mail angefragt werden - „falls noch Karten verfügbar sind“, wie der OSC ankündigt: „Das Kartenkontingent ist – wer zuerst kommt, sichert sich seinen Platz!“ Wie begehrt Tickets für Auftritte von Delay Sports mitunter sein können, hatte sich etwa im Juli gezeigt, als der Club mit dem Gastspiel beim VfB Empor Glauchau in Sachsen mehr als 3.000 Zuschauer in den Sportpark gelockt hatte.