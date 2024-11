Die Gefahr von Zusammenstößen mit Tieren steigt jetzt im Herbst wieder deutlich an. Was Autofahrer im Landkreis Börde beachten sollten.

Auch rund um Oschersleben: Was tun bei einem Wildunfall?

Oschersleben - Viele Wildtiere sind in der Dämmerung aktiv und legen jetzt im Herbst auf der Suche nach Futter längere Wege zurück. Gleichzeitig fallen zu dieser Jahreszeit die Hauptverkehrszeiten in die Dämmerung. Die Gefahr von Wildunfällen steigt jetzt wieder stark an.