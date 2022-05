Auslebens Reitverein richtet ein große Turnier in Warsleben aus

Warsleben - Als am Sonntag, 22. Mai 2022, gegen 17 Uhr das Springen der Klasse M auf dem Turnierplatz in Warsleben zu Ende ging, sah man viele sehr glückliche Gesichter. Allen voran der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Ausleben, Uwe Beitel. „Auch wenn das Wetter am Sonnabend sehr durchwachsen war, haben sich doch alle Reiterinnen und Reiter an beiden Tagen sehr gut präsentiert“, war von ihm nicht ohne Stolz zu hören.