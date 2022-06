Benjamin Kanngießer möchte in Oschersleben wieder Bürgermeister werden

Oschersleben - Benjamin Kanngießer möchte auch in den nächsten sieben Jahren als Bürgermeister in Oschersleben und den Ortsteilen an der Spitze stehen. Er ist einer der beiden Bewerber, die am kommenden Sonntag, 20. März, zur Bürgermeisterwahl zur Wahl stehen. Er ist Einzelbewerber.