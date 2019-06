Der Start des Lesesommers XXL in der Stadtbibliothek Oschersleben steht bevor. Die Regale sind mit frischen Lesestoff gefüllt.

Oschersleben l Der Startschuss für den Jubiläums-Lesesommer XXL fällt in der Stadtbibliothek Oschersleben am 2. Juli um 15 Uhr. Also gerade rechtzeitig vor dem Packen der Koffer für den anstehenden Urlaub. Zum zehnten Mal beteiligt sich Sachsen-Anhalt am Lesesommer. Genau so lange ist auch die Kinderbibliothek in Oschersleben dabei. Organisiert wird die besondere Aktion von der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Sachsen-Anhalt.

In diesem Jahr hat FSJ-lerin Svenja Pidde gemeinsam mit Gabriele Koch die Aktion in Oschersleben vorbereitet. Für interessierte Teilnehmer berichtet Svenja: „Der Lesesommer XXL 2019 beginnt am 2. Juli und endet am 23. August. Mädchen und Jungen zwischen 9 und 13 Jahren, die angemeldete Nutzer unserer Bibliothek sind, können daran teilnehmen. Wer noch nicht angemeldet ist, der sollte jetzt die Gelegenheit beim Schopfe packen.“ Eingefleischte Lesesommer XXL-Fans wissen, dass im angegebenen Zeitraum mindestens zwei Bücher ausgeliehen und gelesen werden müssen. „Wie immer haben wir mit drei Fragen zu jedem Buch eine kleine Kontrolle, ob die Bücher tatsächlich gelesen worden sind, eingebaut. Zusätzlich geben wir jedem Leser eine Bewertungskarte mit auf den Weg. Darauf können sie vermerken, ob ihnen das Buch gefallen hat, ob es lustig, traurig oder spannend war.

Anreiz für gute Schulnote

Svenja Pidde verrät auch, dass die Bibliothek Oschersleben 70 neue Bücher eigens für den Start in den Lesesommer XXL gekauft hat. Fördermittel im Rahmen der Förderung der Zusammenarbeit öffentlicher Bibliotheken und Schulen vom Landesverband Sachsen Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband machten dies unter anderem möglich.

Diese 70 Bücher haben Svenja Pidde und Gabriele Koch gelesen, denn schließlich wollen die drei Fragen zu jedem Buch bis zum Start des Lesesommers formuliert sein. Alle Genres seien dabei. Natürlich können auch alle anderen Bücher aus dem Bestand der Kinderbibliothek für den Lesesommer XXL ausgeliehen werden.

Bücher feierlich enthüllt

Zur Eröffnung am 2. Juli gibt es eine kleine Veranstaltung, werden die neuen Bücher feierlich enthüllt. Wie schon in den Vorjahren wird es eine Abschlussveranstaltung zum Ende des Lesesommers geben. Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer wird dann den beteiligten Kindern ein Zertifikat als Anerkennung der Leseleistung überreichen. Anke Gruve, die Leiterin der Oschersleber Kinderbibliothek, weiß aus Erfahrung, dass inzwischen zahlreiche Deutschlehrer die Teilnahme am Lesesommer XXL mit einer guten Note im Fach Deutsch zusätzlich anerkennen. „In diesem Jahr gibt es ein Gewinnspiel, bei dem Fragen zu beantworten sind. Tolle Preise können gewonnen werden“, berichtet sie. Anke Gruve schätzt den Lesesommer. „Kinder werden so zum Lesen animiert und viele sind am Ende stolz, dass sie mit der Teilnahme zum ersten Mal freiwillig ein Buch gelesen und am Lesen auch Freude gefunden haben.“

Seit 2010 gibt es in Sachsen-Anhalt den Lesesommer XXL. Nahmen im ersten Jahr 600 Mädchen und Jungen daran teil, konnten im vergangenen Jahr die Bibliotheken des Landes 3900 Schüler für die Aktion begeistern. Anfang September 2018 zog Anke Gruve folgende Bilanz: „Obwohl im Vergleich zu 2017 die Teilnehmerzahl etwas rückläufig ist, wurden von den 50 Teilnehmern 2018 insgesamt 239 Bücher gelesen. 2017 beteiligten sich 57 Kinder, die 164 Bücher lasen. Viele Teilnehmer haben freiwillig mehr als zwei ‚Pflichtbücher‘ gelesen. Einzelne lasen 11, 14, 16 und 18 Bücher. Zwei ‚Bücherwürmer‘ möchte ich besonders hervorheben. Alexander Möller verschlang tatsächlich 34 Bücher, Mirja Mewes sogar 35. Alles in allem kommen wir auf eine Gesamtseitenzahl von 48 245“, gab Anke Gruve als Leiterin der Kinderbibliothek einen Einblick in die Statistik des 2018 zu Ende gegangenen Lesesommers XXL.