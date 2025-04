Von vs

Von vs

Zum achten Mal ist in der Burg Oschersleben ein Bingo-Nachmittag organisiert worden. Glückliche Gewinner haben Gutscheine und weitere Präsente geschenkt bekommen.

Veranstaltung in Oschersleben

Oschersleben - Zu einem gemütlichen Bingo-Nachmittag hat die Bewos Wohnungsbaugesellschaft in den Burgsaal eingeladen. Auch zur achten Auflage dieser Veranstaltung kamen nach eigenen Angaben zahlreiche Teilnehmer verschiedener Altersgruppen aus der Region zusammen.

Moderator Jens Bittner sorgte demnach für eine ausgelassene Stimmung. Am Ende wurden die Hauptpreise an die Gewinner verliehen, darunter ein Geschenkkorb mit regionalen Spezialitäten und zwei Gutscheinen für ein Abendessen in einem lokalen Restaurant.

Kontakte knüpfen beim Bingo spielen

Neben dem Spiel gab es auch eine Auswahl an Kuchen und Getränken. „Die gemütliche Atmosphäre und die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, wurden von den Teilnehmern sehr geschätzt“, teilt die Bewos mit. Ein weiterer Bingo-Nachmittag wird in Aussicht gestellt. „Wir freuen uns schon auf das nächste Mal“, sagt Mitarbeiter Jens Krone.