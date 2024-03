Oschersleber Schüler haben sich an der Aktion „100 Boote – 100 Millionen Menschen“ beteiligt. Selbstgebasteltes XXL-Papierboot wird auf dem Magdeburger Domplatz gezeigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben. - In besonderer Mission ist Ruben Herm von der Ehrenamtsakademie des AWO-Landesverbandes an diesem Morgen nach Oschersleben in die Puschkin-Gemeinschaftsschule gekommen. Von einigen Mitstreitern der Kunst-AG wird er bereits erwartet.