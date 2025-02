Ummendorf. - Als das Börde-Museum im Juni 2024 seine Wiedereröffnung im komplett neuen Gewand feierte, endete eine mehr als vierjährige Rumpfprogrammzeit, in der die ansonsten sehr üppig und zahlreich gestreuten musealen Veranstaltungen aufgrund der Bauarbeiten in der Burg auf ein Minimum beschränkt waren.

2025 nun legt das Börde-Museum buchstäblich wieder unter Volldampf los und hat schon eine ganze Reihe an öffentlichen Angeboten und Jahreshöhepunkten in seinen Veranstaltungskalender eingetaktet. Unter anderem stehen bereits die Termine für das Oldtimertreffen und das Kräutergartenfest. Auch zwei Ferienaktionen für Schüler sowie Workshops in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule sind enthalten. Zeitlich am nächsten liegen die Eröffnung einer Sonderausstellung sowie – sozusagen als Initialzündung – der Aktionstag „Unter Dampf“ im März.

Mit dem Dampftag am 9. März lässt man sich auf ein neues Veranstaltungsformat ein: Externe Aussteller präsentieren ihre funktionsfähigen stationären und mobilen Dampfmaschinenmodelle; das Museum rundet das Programm durch Vorträge zur Geschichte der Dampftechnik in der Landwirtschaft und Führungen durch die Landtechnikausstellung ab. „Es dampft und zischt an diesem Tag auf den Ausstellungsflächen“, blickt Museumsleiterin Nadine Panteleon voraus und erklärt zum inhaltlichen Hintergrund: „Vor gut 150 Jahren nahm die Dampftechnik auf den Bördefeldern Fahrt auf. Nach schleppenden Anfängen wurden es nicht nur mehr Dampfpflüge auf den Äckern, sondern auch lokale Fabriken, in denen Dampfmaschinen hergestellt wurden. Bereits damals gab es für Messen erste kleinformatige Modelle.“ Sammler und Interessierte, die ihre eigenen dampfgetriebenen Modelle präsentieren möchten, können sich im Börde-Museum für einen Standplatz bewerben, Telefon: 039409/522 .

Wenige Tage später wird die Sonderausstellung „Himmel und Erde“ eröffnet. „Sie bietet einen Einblick in die Verbindung von Kirche, Kunst und dem Thema Tod“, so die Museumschefin, „und vermittelt ein besseres Verständnis für liturgische Objekte und ihre Symbolik. Die Exponate aus katholischen und evangelischen Kirchen der Region bieten die Gelegenheit, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Konfessionen zu entdecken.“

Gepflegte Karossen mit Seltenheitswert gibt es beim Tag der historischen Fahrzeuge am 3. Mai auf Burg Ummendorf zu bestaunen. Foto: Ronny Schoof

Generell sei die Freude groß, dass die museale Arbeit nun wieder voll und ganz auch öffentlichkeits- und publikumswirksam vonstattengehe. Allein in den ersten vier Wochen nach der Wiedereröffnung habe man rund tausend Besucher registriert. „Schulklassen, Familien, Tagesausflügler und Radwanderer bilden die Hauptbesuchergruppe“, berichtet Nadine Panteleon. „Für uns Mitarbeiter ist es einfach schön, wieder ein lebendiges Museum zu haben. Einen besseren Start hätten wir uns nicht wünschen können.“

Die Dauerausstellung übersteige inhaltlich das altbekannte Maß und biete für jeden etwas: „Das Museum hat sich in eine generationsübergreifende Sehenswürdigkeit verwandelt. Durch Aufzug und Rampen sind nun alle Ausstellungseinheiten schwellenfrei erreichbar, und ein besonderes Schmankerl ist der Burgturm, der wieder bestiegen werden kann.“