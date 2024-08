Klinik in Neindorf sucht am 10. August 2024 in einem Jobcafé neue Mitarbeiter und Auszubildende als Krankenpflegehelfer, Pflegefachkraft und Co.

Neindorf - vs/jd

Die Bördeklinik in Neindorf gibt es bereits seit 130 Jahren. Zum Jubiläum lädt das Krankenhaus am Sonnabend, 10. August von 10 bis 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein - inklusive Einblicke hinter die Kulissen und einem Kinderprogramm. In diesem Rahmen öffnet die Bördeklinik in der Cafeteria ein Jobcafé.

„Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen können Interessierte dabei mit der Pflegedirektorin Kathleen Lier entspannt über Jobperspektiven in der Klinik sprechen“, heißt es in einer Mitteilung. Sie könnten demnach ungezwungen Fragen stellen und die Klinik kennenlernen.

Über Jobmöglichkeiten in der Bördeklinik Neindorf informieren

Innerhalb des Programmes zum Tag der offenen Tür gibt es nach eigenen Angaben zwei Zeit-Slots, um sich über die Jobmöglichkeiten zu informieren und mit der oder dem direkten Vorgesetzten ins Gespräch zu kommen. Von 11 Uhr bis 12 Uhr können Interessierte sich über verschiedensten Jobmöglichkeiten informieren.

Für die Ausbildungsberufe in der Pflege, beispielsweise Krankenpflegehelfer und Pflegefachkraft und für den Operationstechnischen oder Anästhesietechnischen Assistenten wird es von 13 bis 14. Uhr die Möglichkeit geben, mit der Pflegedirektion Kathleen Lier zu sprechen. „Wir wollen die Möglichkeit geben, neben den Einblicken in das Krankenhaus, ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Ob es junge Absolventen, Eltern oder Bewerber sind, ich beantworte gern Fragen über den Joballtag oder vermittle die richtigen Ansprechpartner bei uns in der Bördeklinik“, erklärt die Pflegedirektorin das Ziel des Jobcafés.

Die üblichen Bewerbungsverfahren bleiben für die Teilnehmer in der Regel aus, informiert die Neindorfer Klinik. Ein Lebenslauf und gegebenenfalls weitere Bewerbungsunterlagen können demnach direkt mitgebracht oder später nachgereicht werden. Nach eigenen Angaben versorgen rund 270 Mitarbeiter jährlich rund 10.000 stationäre Patienten in der Neindorfer Einrichtung.

Abseits des Jobcafés gibt es für die Besucher beim Tag der offenen Tür des Krankenhauses außerdem Führungen durch den OP und die verschiedenen Fachbereiche sowie viele Mitmachaktionen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und Anmeldung sind auch nicht nötig.