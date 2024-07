Neindorf - vs/jd

Die Bördeklinik feiert in diesem Jahr ihr 130-jähriges Bestehen. Das nimmt die Neindorfer Einrichtung zum Anlass, ihre Türen für die Öffentlichkeit zu öffnen.

Unter dem Motto „130 Jahre Hand in Hand“ können Interessierte am Sonnabend, 10. August 2024, von 10 bis 14 Uhr einen Blick hinter die Kulissen des Krankenhauses werfen. Gemeinsam mit Kooperationspartnern habe man am Klinikstandort ein spannendes Programm vorbereitet, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung. Demnach geben Medizinexperten persönlich einen Einblick in ihre Fachbereiche. Dort erfahren die Besucher beispielsweise, wie eine Narkose abläuft und warum Patienten noch bis zur OP etwas trinken können. Zudem können etwa mitgebrachte Kuscheltiere geröntgt und ein Blick in den Operationssaal geworfen werden. Viele Highlights hält nach eigenen Angaben auch das Kinderprogramm bereit – wie eine Hüpfburg zum Toben, Einblick in einen Rettungswagen der Malteser oder dem Löschfahrzeug der Feuerwehr mit ihren Ausrüstungen, Wachshände ziehen, eine bunte Kindertombola und viele weitere Überraschungen.

Freier Eintritt zum Tag der offenen Tür

„Für Kinder bietet die Klinik neben den Attraktionen auch noch das Mediziner-Abzeichen: Wer erfolgreich fünf Stationen wie zum Beispiel das Kuscheltierröntgen besucht hat, erhält das Mediziner-Abzeichen“, erklärt die Ärztliche Direktorin Dr. Heike Bien.„Wir sind stolz darauf, gemeinsame 130 Jahre medizinische Erfahrung zu feiern, während wir gleichzeitig auf genau zehn Jahre erfolgreiche Trägerschaft der Helios Kliniken zurückblicken“, sagt Michael Lange Klinikgeschäftsführer der Bördeklinik. „Unser Tag der offenen Tür und gleichzeitige Jubiläumsveranstaltung ist eine wunderbare Gelegenheit, uns bei unseren Patientinnen und Patienten, Mitarbeitenden und der Gemeinschaft für ihre anhaltende Unterstützung zu bedanken“.

Für das leibliche Wohl sorgen demnach verschiedene Gerichte aus der Gulaschkanone sowie süße Leckereien oder Eis aus der Bäckereifiliale in der Klinik. Wie es in der Mitteilung der Neindorfer Bördeklinik heißt, ist die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Parkplätze sind auf dem öffentlichen Gelände vor der Klinik ausreichend vorhanden.