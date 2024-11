Neindorf - vs

Die Bördeklinik in Neindorf startet die Aktion Wunschweihnachtsbaum für das Jugendhausprojekt Oschersleben. Kleine Herzenswünsche der Kinder des Jugendhausprojekts „Lebenswelt“ schmücken in diesem Jahr den Weihnachtsbaum im Foyer der Neindorfer Klinik.

„Egal ob Mitarbeitende, Patient oder Angehöriger - jeder ist eingeladen, sich einen Wunsch abzupflücken und das dazugehörige Kind zu beschenken“, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses zur Aktion. Es sei nicht nur ein festlicher Anblick und stimme die besinnliche Zeit ein, sondern zeige auch, wie wichtig Zusammenhalt sei.

Weihnachtszeit verschönern

Das Jugendhausprojekt „Lebenswelt“ beherbergt nach eigenen Angaben momentan 26 Kinder im Alter von 11 bis 19 Jahren. In Oschersleben stehen zwei Häuser mit getrennten Wohnbereichen den Mädchen und Jungen zur Verfügung. Außerdem gibt es ein drittes Haus in Barneberg. In allen drei Unterkünften leben demnach Kinder und Jugendliche, die aufgrund problematischer familiärer Umstände für eine gewisse Zeit nicht zu Hause leben können oder wollen oder die Unterstützung bei dem Abbau von Verhaltensabweichungen, Entwicklungsstörungen oder bei der Verselbstständigung benötigen. Um den Kindern die Weihnachtszeit etwas zu verschönern setzte sich die Klinik für diese Kinder ein, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Die Kinder und wir freuen uns sehr über die verfrühten Weihnachtsgeschenke und das Engagement der Klinikmitarbeitenden und Patienten“, betont Dana Hünecke vom Jugendhausprojekt, nachdem die Klinik sich mit dem Jugendheim in Verbindung setzte.

Die Bördeklinik Neindorf würde sich nach eigenen Angaben über ein reges Einsammeln und Beschenken der Kinder sehr freuen. Der Weihnachtsbaum stehe im Foyer der Klinik und sei für jedermann zugänglich. Die Abgabe der Weihnachtsgeschenke ist demnach bis zum 17. Dezember 2024 an der Rezeption der Klinik möglich.