Das Campen am Drömling ist bereits möglich und auch Badegäste aus der Region können sich am gastronomischen Angebot erfreuen. Zwar wird noch etwas gebaut, aber der idyllische Campingplatz an der Badekuhle in Wassensdorf nimmt bereits Form an.

Nicole und Alexander Albrecht betreiben an der Badekuhle in Wassensdorf einen Campingplatz, doch es gibt noch viel zu tun. Im kommenden Jahr soll er aber ganz offiziell eröffnet werden. Doch schon jetzt sind erste Campingfreunde vor Ort, und auch Badegäste sind hier gern gesehen.

Wassensdorf - Die Fahrt zum Naturcampingplatz Badekuhle Wassensdorf ist unkompliziert. Einfach die Straße runter und dann links. Und tatsächlich: Vom Oebisfelder Bahnhof ist es ein Katzensprung, und in unter zehn Minuten bringt das Fahrrad einen mitten in die Natur an einen idyllischen kleinen Ort, der trotz der einen oder anderen Baustelle hier und da bereits erkennen lässt, wie es im nächsten Jahr hier aussehen wird, wenn der Campingplatz am Drömling ganz offiziell eröffnet.

Aktuell testet das Betreiberehepaar Nicole und Alexander Albrecht eine Art Soft Opening. „Auf unserer Website steht meines Wissens noch, dass wir geschlossen sind“, so Nicole Albrecht, „Aber wenn Gäste kommen, schicken wir sie nicht weg.“ Vor allem Radfahrer haben bisher die Gastfreundschaft der Platzbetreiber in Anspruch genommen; auch internationale Gäste hat es schon nach Wassensdorf gezogen. „Wir hatten hier auch schon einen Engländer und einen Holländer“, lacht die gelernte Speditionskauffrau und ihr Mann fügt hinzu: „Was für etwas Unmut gesorgt hatte, war ein hartnäckiges Gerücht, dass hier jetzt alles privat sei. Das ist natürlich Blödsinn. Hier dürfen immer noch alle zum Schwimmen herkommen dürfen und die Badekuhle ist selbstverständlich öffentlich zugänglich.“

Für ein bisschen Nostalgie sorgen zwei restaurierte Wohnwagen aus Nicole Albrechts Kindheit, die jetzt gemietet werden können. Foto: Cedar D. Wolf

Die beiden leidenschaftlichen Camper hatten 2021 in der Volksstimme von der öffentlichen Ausschreibung gelesen, dass für die Badekuhle in Wassensdorf Ideen gesucht werden. Von Camperfreunden animiert, reichte das Ehepaar dann auch einen Konzept ein und gewann tatsächlich den Zuschlag. „Der Ort war einfach auch perfekt für einen Campingplatz und wir hatten ja nichts zu verlieren“, erklärt die zweifache Mutter.

Das gemeinsame Unternehmen schaffen die voll berufstätigen Naturliebhaber auch nur, weil sie viel selbst erledigen und von ihrem Freundeskreis tatkräftig unterstützt werden. „Die vielen Stunden, die die Leute hier schon mit reingesteckt haben, die kann man gar nicht aufrechnen“, betont Alexander Albrecht, der als Elektriker für seine Baustelle wichtiges Know-How mitbringt. Die Kinder helfen natürlich ebenfalls mit, obschon nicht immer ganz so freiwillig. „Das sind halt Teenager“ lacht seine Frau.

Nicole und Alexander Albrecht bieten für Camper Einzelbadezimmer an, weil während der Pandemiezeit Sammelduschen problematisch waren. Foto: Cedar D. Wolf

Aktuell schafft das Paar es überwiegend noch selbst, sich nach der Arbeit und am Wochenende zu kümmern, doch beide rechnen damit, dass sie spätestens im kommenden Jahr, wenn es richtig losgeht, Personal einstellen werden müssen. Sie setzen zwar auf moderne Technologie, die einen Check-In rund um die Uhr ermöglichen wird und Buchungen sollen online laufen, aber schon jetzt merken die Beiden an sonnigen Tagen, dass auch die Badegäste auch das gastronomische Angebot gut annehmen. „Wir haben alles hier, Getränke und auch Eis“, so Albrecht, „Und am Wochenende ab 17 Uhr ist Nino auch hier mit seinem Pizza Food Truck. Der hatte vorher das Restaurant in Oebisfelde.“

Dass das Gelände auch für Seminare geeignet ist, haben auch schon die ersten regionalen Organisationen entdeckt. So fand die Schulung für die Bildungsurlaube im Drömling, die die IG Metall aus Wolfsburg in Kooperation mit dem UNESCO-Biosphärenreservat Drömling auf die Beine gestellt hatte, hier in den Räumlichkeiten auf dem Campingplatz statt. Auch die zweite „Tour de Drömling“ startete hier in Wassensdorf.