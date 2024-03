Dr. Vassilev ist Chefarzt für Urologie in der Bördeklinik Neindorf. Zum Welttag der Niere am 14. März 2024 gibt er sieben Tipps, wie man das Organ schützt und Erkrankungen vorbeugen kann.

Neindorf - vs

Am 14. März 2024 der Weltnierentag. Damit soll der Fokus auf dieses Organ gelegt werden und so die Häufigkeit von chronischen Nierenerkrankungen reduziert werden. Die zentrale Funktion beider Nieren im Körper ist es, ihn von Abfallprodukten des gesamten Stoffwechsels zu reinigen.

Zwei Millionen Menschen in Deutschland sind von einer chronischen Nierenkrankheit betroffen, teilt die Bördeklinik Neindorf mit. Die Volkskrankheit Diabetes verdoppelt demnach das Risiko eines Nierenversagens, Bluthochdruck verdreifacht es sogar. Alarmierend dabei sei, dass nur ein Drittel aller Betroffenen von der eigenen Nierenerkrankung weiß.

Das bedeute, die Mehrheit unternimmt nichts, obwohl man die Erkrankung, wenn sie frühzeitig erkannt wird, verlangsamen oder sogar aufhalten kann. „Im frühen Stadium fühlen sich die Betroffenen noch gar nicht wirklich krank“, weiß der Chefarzt für Urologie in der Bördeklinik, Dr. Rossen Vassilev. Die ersten Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Appetitlosigkeit seien so allgemein, dass sie oft nicht richtig eingeordnet werden können. „Die Erkrankung verursacht auch im Endstadium oft keine Schmerzen und innerhalb kürzester Zeit versagen die Nieren“, so Vassilev. Er gibt Tipps, wie man die Nieren schützen und Erkrankungen vorbeugen kann:

Dr. med. Rossen Vassilev, Facharzt für Urologie in der Helios Bördeklinik Neindorf Foto: Helios Kliniken GmbH

Sieben Tipps, wie man Nieren gesund hält