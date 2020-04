Oschersleben bringt eigenes Portal für Online-Gutscheine ins Internet. Firmen können sich anmelden.

Oschersleben (vs) l Unter dem Motto „Solidarität schafft Liquidität“ hat die Stadt Oschersleben eine besondere Selbsthilfekampagne ins Leben gerufen. Unter www.oschersleben-gutschein.de können im Internet Gutscheine für die Geschäfte der Stadt gekauft werden.

Zum Hintergrund erklärt Bürgermeister Benjamin Kanngießer: „Vorstellen konnten wird es uns alle nicht. Ein neues, unsichtbares Virus hat uns in seinen Würgegriff genommen. Unser privates und öffentliches Leben erfährt massive Einschränkungen. Besonders hart trifft es unsere kleinen lokalen Unternehmen.“

Vielen Läden hatten angesichts der Corona-Verordnungen schließen müssen. Damit würden sie keinen Umsatz mehr machen. Verpflichtungen wie Miete und Stromkosten bleiben jedoch erhalten. „Da geht es für viele unserer Unternehmer und Selbstständigen ums nackte Überleben“, fasst der Bürgermeister zusammen. Ja, es werde staatliche Hilfe geben. Doch bis sie dort ankomme, wo sie gebraucht werde, könne es dauern. Deshalb betont Benjamin Kanngießer, „dass wir gerade jetzt erkennen sollten, was unsere Stadt ausmacht - für einander da zu sein und diejenigen zu unterstützen, die Hilfe brauchen“.

Deshalb habe die Stadt das Gutscheinportal an den Start gebracht. Alle Unternehmen sind aufgerufen, sich anzumelden. Das sei kostenfrei und unkompliziert. „Je mehr mitmachen, desto besser für die Einwohner und Käufer, die dann mit Gutscheinkäufen den örtlichen Handel, die Gastronomie etc. direkt unterstützen können“, betont der Bürgermeister. „Das Geld fließt in kurzer Zeit auf das Konto des jeweils ausgewählten Unternehmens. So entsteht Umsatz, also dringend benötigte Liquidität.“ Die Gutscheine könnten eingelöst werden, sobald die Geschäfte wieder öffnen oder Lieferdienste anbieten würden. „So helfen wir uns gegenseitig. So bleibt Deine Stadt auch meine Stadt, also unsere Stadt“, schließt Benjamin Kanngießer. Das Portal wird von der Stadt in Zusammenarbeit mit der zmyle GmbH betrieben.