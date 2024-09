Die Bürgermeister der Oschersleber Ortsteile sind nach der Kommunalwahl in den Ortschaftsräten neu- und wiedergewählt worden. Warum weitere Wahlen im November 2024 anstehen.

Das sind die neuen Ortsbürgermeister in Oschersleben

Kommunalpolitik in der Börde

Oschersleben - vs

Elf neugewählte Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister der Stadt Oschersleben sind von Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) ernannt worden und haben damit auch offiziell die Amtsgeschäfte in ihren Ortschaften aufgenommen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Elf Räte hätten in den vergangenen Wochen während ihrer konstituierenden Sitzungen nach der Kommunalwahl am 9. Juni aus den eigenen Reihen die Ortsbürgermeister gewählt. Diese neugewählten Ortsbürgermeister sind: Kay Nahrstedt (Hornhausen), Donald Petrik Dölle (Groß Germersleben), Norbert Kurzel (Hordorf), Marcel Ott (Schermcke), Jürgen Schlee (Peseckendorf), Dr. Wolfgang Nehring (Beckendorf/Neindorf), Monika Lampe (Alikendorf), Hans-Ulrich Göllner, (Hadmersleben), Jörg Gildemeister (Klein Oschersleben), Julian Könnecke (Ampfurth) und Reinhard Wallstab (Altbrandsleben).

Mindestanzahl für Ortschaftsrat nicht erreicht

In Kleinalsleben hingegen war nach Angaben der Stadt keine Neuwahl des Ortsbürgermeisters möglich, da nur zwei Personen zur Ortschaftsratswahl angetreten waren und damit die Mindestzahl für einen Ortschaftsrat nicht erreicht wurde. Deshalb erfolge dort am 10. November eine Ergänzungswahl, zu der vier Bewerber antreten. Ist diese Wahl erfolgt und der Ortschaftsrat handlungsfähig, wird dort dann auch der Ortschef gewählt. Bis dahin bleibt die bisherige Ortsbürgermeisterin Nadine Hempel im Amt.

Eine Ortschaftsrats-Ergänzungswahl wird es den Angaben nach am 10. November auch in Ampfurth geben. Zwar sei hier in der konstituierenden Sitzung auch ein Ortsbürgermeister gewählt worden. Bei der Kommunalwahl im Juni seien jedoch weniger als zwei Drittel der gesetzlich bestimmten Mitgliederzahl des Ortschaftsrates gewählt worden Um die zwei offenen Sitze haben sich nun vier Personen beworben.