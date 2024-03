Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Am Großen Graben haben viel Zeit und Engagement in die Ausbildung gesteckt. Gleiches gilt für die Jugendwehr, die mit 19 Mitgliedern ein gut aufgestellte Truppe ist.

Hamersleben. - Die Freiwillige Feuerwehr Am Großen Graben hat allen Grund, positiv auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Das hat nur auf dem zweiten Blick mit den Jubiläen zu tun, welches die Feuerwehr Hamersleben und der Förderverein 2023 feiern konnte.

Viel freie Zeit haben die Kameraden in ihre weitere Ausbildung gesteckt und verschiedene Einsätze gemeistert. „Im vergangenen Jahr hatten wir wieder alle Hände zu tun, auch Tätigkeiten, die mit der reinen Gefahrenabwehr nichts zu tun haben“, begann Wehrleiter Jörg Zappe seinen Bericht.

Feuerwehr ist 2020 fusioniert

Die Feuerwehr Am Großen Graben, zum 1. Juli 2020 aus dem Zusammenschluss der bisherigen Ortsfeuerwehren Neuwegersleben, Hamersleben und Gunsleben entstanden, besteht aus 76 Kameraden in unterschiedlichsten Abteilungen. Im Jahr zuvor lag die Zahl noch bei 70.

Wie Jörg Zappe berichtet, gehören der Einsatzabteilung 31 Frauen und Männer an. Die Zahl der passiven Mitglieder liegt bei 17 Kameraden. Der Jugendfeuerwehr gehören 19 Jugendliche an und die Kinderfeuerwehr zählt 9 Kinder. Die Alters- und Ehrenabteilung umfasst vier Mitglieder.

„Eine sehr wichtige Zahl ist die Vorhaltung einsatzbereiter Atemschutzgeräteträger (AGT). Bei uns liegt diese Zahl bei acht. Hier liegt die Zahl bei acht.

2.800 Stunden Dienst geleistet

Für die Feuerwehr wurden von den Kameraden im vergangenen Jahr 2.800 Stunden erbracht. Darin ist nicht nur die Ausbildung enthalten, sondern auch Aufgaben wie Öffentlichkeitsarbeit oder Jugendarbeit“, so der Wehrleiter. Auch Ausbildungen außerhalb des Standorts seien gut angenommen worden. In zehn verschiedenen Lehrgängen bildeten sich 26 Kameraden weiter.

„Unsere Ausbildungen am Standort wurden stets gut besucht, so dass wir zu den wöchentlichen Ausbildungen durchschnittlich auf mehr als eine Gruppe (9 Kameraden) zurückgreifen und eine qualifizierte Ausbildung durchführen konnten“, lobte Wehrleiter Jörg Zappe. Mit 31 aktiven Kameraden ist die Wehr in das Jahr 2023 gestartet, allerdings nahmen sieben Kameraden nicht an den notwendigen Ausbildungen teil, mit der Folge, dass sie nun nicht mehr an Einsätzen teilnehmen dürfen.

„Eine größere Herausforderung müssen wir allerdings noch in Angriff nehmen und das ist die Ausbildung zu Gruppenführern. Aktuell haben wir nur zwei Gruppenführer und zwei Verbandsführer. Das bedeutet bei Einsätzen, dass wir nur hoffen können, dass einer der vier Kameraden auch kommt“, muss Jörg Zappe feststellen. Er appellierte an mögliche Kameraden, sich zu qualifizieren. Die Wehrleitung sichert eine Unterstützung zu.

14 Einsätze in 2023

Zu 14 Einsätzen wurde die Feuerwehr Am Großen Graben 2023 gerufen. Dabei handelte es sich um sechs Hilfeleistungseinsätze, sechs Brandeinsätze und zwei Verkehrsunfälle mit Personenschäden.

Auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit waren die Feuerwehrleute nicht untätig. Neben den jährlichen Veranstaltungen wie die Maifeiern in den drei Orten, die Schützenfeste und kleinere Veranstaltungen, gab es im vergangenen Jahr noch den 130. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Hamersleben zu organisieren und zu feiern. „Bei herrlichem Wetter haben wir den Tag zusammen mit dem Feuerwehrförderverein Hamersleben, der gleichzeitig seinen 10. Geburtstag feierte, organisiert und gestaltet“, konnte Jörg Zappe berichten.

Während der Jahreshauptversammlung konnte der Wehrleiter gemeinsam mit Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz und Gemeindewehrleiter Matthias Langner zahlreiche Ehrungen und Beförderungen vornehmen.

Beförderungen und Ehrungen

Befördert und geehrt wurde auch Mandy Zahn. Sie ist seit zehn Jahren dabei und nun eine Oberfeuerwehrfrau. Zugleich ist die Leiterin der Jugendwehr. Gemeinsam mit der Kinderfeuerwehr ist der Nachwuchs der Feuerwehr Am Großen Graben gut aufgestellt.

In ihrem Bericht konnte Mandy Zahn, seit 2019 in diesem Amt, berichten, dass der Jugendwehr 19 Mitglieder angehören.

Sechs von ihnen haben die Truppmann-Ausbildung, Teil 1, erfolgreich absolviert und sind somit zu Feuerwehranwärter befördert worden. Zwei der sechs Jugendlichen waren vor zehn Jahren Gründungsmitglieder der Kinderfeuerwehr, die seinerzeit von Mandy Zahn, Alexandra Blaik und der Wehrleitung ins Leben gerufen wurde. Somit feiert die Kinderfeuerwehr in diesem Jahr ihren 10. Geburtstag.

Die Jugendfeuerwehr hat 19 Mitglieder. Damit ist die Gemeinschaft um drei Jugendliche aus der Kinderfeuerwehr und um Interessierte gewachsen. Die Mädchen(5) und Jungen (14) sind zwischen 10 und 17 Jahre alt und kommen hauptsächlich aus Hamersleben, aber auch Neuwegersleben, Wackersleben und Gunsleben. Alle zwei Wochen sonnabends von 10.30 bis 12 Uhr treffen sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Dann stehen ganz verschiedene Themen auf dem Ausbildungsplan: Unfallverhütung, Erste Hilfe, die Gruppe im Löscheinsatz, inklusive einer kleinen Einsatzübung, Wasserentnahmestellen, Vegetationsbrandbekämpfung, Funken und Knoten. Natürlich kommen laut der Jugendfeuerwehrwartin auch Spiel, Sport und Spaß nicht zur kurz. Mandy Zahn spricht von einer ziemlich tollen Truppe. Sie bedankte sich beim Förderverein der Wehr, der viele Wünsche der Kinder- und Jugendwehr erfüllte und so die Arbeit sehr unterstützte.

Carolin Rose übernahm 2021 die Kinderfeuerwehr. Dieser gehören ein Mädchen und acht Jungen an. Sie sind zwischen sechs und zehn Jahre alt.

Vier Kinder haben im vergangenen Jahr die Kinderflamme, Stufe 1, erfolgreich absolviert.