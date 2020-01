In Oschersleben (Landkreis Börde) wurde in mehrere Garagen eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

Oschersleben (vs) l Der Vermieter eines Garagenkomplexes in Oschersleben im Landkreis Börde meldete am Dienstag (28. Januar), dass in vier Garagen eingebrochen wurde. Ein Geschädigter befand sich vor Ort und zeigte den Polizisten die angegriffenen Objekte.

Die Täter hatten sich vermutlich zu vier Garagen Zugang verschafft. Aus einer Garage wurden zwei ältere Spielkonsolen entwendet. Was aus den anderen entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zum Teil wurden die Garagen auch als Ablageort von alten Möbeln und Unrat genutzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.