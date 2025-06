Gastronomie in der Börde Döner, Pizza und Falafel: Imbiss in Oschersleben startet neu durch

Nach einer mehrjährigen Pause hat Muhammad Musa sein „Gelani Grill Haus“ in der Halberstädter Straße in Oschersleben wieder eröffnet. Was sich vor Ort und auf der Speisekarte verändert hat.