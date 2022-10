Drachenfest an der Wulferstedter Mühle

Wulferstedt - Es ist zwar noch eine Viertelstunde zu früh, dennoch steigen die ersten Drachen schon auf. Was nicht wundert, kommt doch jetzt tatsächlich zur rechten Zeit Wind auf, nachdem die Stunden zuvor absolute Flaute war. Und dieser Wind wird sofort genutzt, so dass sich erst ein, dann zwei und schließlich fast drei Dutzend lustig-bunte Drachen am Himmel über Wulferstedt tummeln.