Der Börde-Campus in Gröningen wird vergrößert. 520 Schülerinnen und Schüler werden in das nächste Schuljahr starten. Dafür wird angebaut - aber mit Zeitverzug.

Gröningen - Der Baustart war im April dieses Jahres. Die Zielstellung lautete seinerzeit, den Anbau zum Schuljahresbeginn fertig zu stellen. Die drei entstehenden Klassenzimmer plus Sanitärbereich werden im Börde Campus von Rahn Education in Gröningen auch gebraucht. Denn mit Schuljahresbeginn ist die Freie Schule komplett zweizügig im Bereich der Sekundarschule. Hinzu kommt der einzügige Gymnasialbereich. „Wir beginnen das neue Schuljahr mit 520 Schülerinnen und Schülern“, berichtet Schulleiter Thomas Scholz.

Ehe der Anbau, dafür musste die Bühne auf dem Schulhof weichen, richtig in Gang kam, verging einige Zeit, dann kam die Urlaubszeit und schließlich braucht der Estrich nun mal vier Wochen zum Aushärten. Laut Thomas Scholz könnten die drei neuen Klassenräume zum 25. August genutzt werden. Aber das Drumherum ist nicht fertig. Drumherum bedeutet auch, dass vor den Anbau eine verglaste Veranda gesetzt wird, damit die Schüler trockenen Fußes in die mit angebauten Toiletten oder in das Nachbargebäude gelangen. Die Bauarbeiten werden aktuell auch genutzt, um in einem Nebengebäude eine behindertengerechte Toilette einzubauen.

Schulhof wird kleiner

Mit dem neuen Gebäude ist ein Teil des Schulhofes weggefallen, also gibt es nun auch die Aufgabe, den Schulhof an anderer Stelle zu erweitern. Die zahlreichen Schüler brauchen Platz.

Zusätzlich muss der Schulhof im Bereich der Baustelle neu gepflastert werden. Die zahlreichen Baufahrzeuge haben doch deutliche Spuren auf dem Pflaster hinterlassen.

Mit dem Anbau ging ein Teil des Schulhofes „verloren", er muss nun an anderer Stelle erweitert werden. Foto: Yvonne Heyer

„Mit Beginn des neuen Schuljahres stehen etliche Projektarbeiten in verschiedenen Fächern und Klassen der Sekundarschule an. Und tatsächlich gehen einige Klassen bereits auf Klassenfahrten, so dass wir das Fehlen der neuen Klassenräume kompensieren können,“ erklärt Thomas Scholz.

Internationales Kollegium

Den Stundenplan für das neue Schuljahr hat der Schulleiter fertig. Er kann sich entspannt zurücklehnen. Zum neuen Schuljahr wurden fünf neue Lehrer eingestellt. Mit insgesamt 36 Lehrern, darunter sind 7 Quereinsteiger, kommt Thomas Scholz auf eine Unterrichtsversorgung von über 100 Prozent. Er berichtet zugleich von einem immer internationaler werdenden Kollegium. „Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus dem Oman, Marokko, Polen, Spanien und Kolumbien“, erzählt er. In jedem Fall könne die Schule als weitere Fremdsprache Spanisch anbieten. Dank einer Kooperation mit einer Schule in Cádiz in Spanien könne es den Schülern der 9. und 10. Klasse ermöglicht werden, für 14 Tage dort eine Sprachschule zu besuchen. Mit der Unterbringung in Gastfamilien werde es möglich, das Erlernen der Sprache zu intensivieren.