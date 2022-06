Drei Strohdiemen gehen bei Hötensleben fast zeitgleich in Flammen auf

Zu gleich drei brennenden Strohdiemen am Ortsrand von Hötensleben musste die Feuerwehr am 22. August 2021 ausrücken. Insgesamt waren 75 Brandschützer im Einsatz.

Die Luftaufnahme zeigt einen der abgebrannten Strohdiemen am Ortsrand von Hötensleben.

Hötensleben - (vs) Am frühen Morgen des 22. August 2021 hielt der Brand von drei Strohdiemen rund um Hötensleben mehrere Feuerwehren in Atem.