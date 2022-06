Drei Wochen, ein Wahnsinn

Hötensleben - Es war weniger international als gewohnt, und auch der Teilnehmerkreis ist kurz vor Beginn des Workcamps noch einmal kleiner geworden. „Aber es war der Wahnsinn“, legt René Müller im Namen des ausrichtenden Grenzdenkmalvereins einen markigen Epilog hin. Wahnsinnsfreude, dass man das Camp nach der Zwangspause im Vorjahr und trotz der anhaltend schwierigen Begleitumstände überhaupt veranstalten konnte und „Wahnsinn, was in den gut drei Wochen in Hötensleben rund um das Workcamp passierte, was insbesondere die Partner hier in der Region wieder für uns alles auf die Beine gestellt haben.“