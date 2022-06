Würdigung Dritter Ehrenbürger Sommersdorfs: Geheimer Beschluss nun auch offiziell gefasst

Die Ehrenbürgerschaft Dr. Eckhart Beichlers in der Gemeinde Sommersdorf ist nun auch in amtlicher Weise beschlossen und bekundet. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung offiziell gemacht, was lange zuvor schon informell vereinbart war.