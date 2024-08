Gemeinde Westliche Börde. - In der Westliche Börde sind an den vier Grundschulen insgesamt 73 Mädchen und Jungen eingeschult. Konkret heißt das, die Grundschule Hamersleben hat 18 Einschüler, die Grundschule Kroppenstedt 17 Abc-Schützen, in der 1. Klasse der Gröninger Grundschule lernen 18 Schulanfänger und in die Grundschule Ausleben wurden 20 Kinder in die erste Klasse eingeschult. Das

