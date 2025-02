Oschersleben - Die Polizei des Landkreises Börde ermittelt nach einem Tankstelleneinbruch in Oschersleben.

In der Nacht zum Montag sind laut Polizeimitteilung bisher unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Anderslebener Straße eingebrochen. Um in das Gebäude zu kommen hätten sie am Rolltor der Waschstraße eine Scheibe eingeschlagen und seien dann von dort in den Innenraum der Tankstelle gelangt. „Um an einen Tresor zu gelangen wurde eine Tür augenscheinlich eingetreten und der Tresor anschließend auf bisher unbekannt Weise geöffnet“, teilen die Beamten des Polizeireviers Börde mit.

Der Verlust, den der Einbruch verursacht hat, ist groß. Neben den Sachschäden, die während der Tat entstanden sind, haben die Täter laut Polizei zudem mehrere tausend Euro Bargeld und eine hohe Anzahl von Waschmarken gestohlen.

In welche Richtung die Täter nach dem Einbruch verschwunden sind, ließe sich nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht sagen.