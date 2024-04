Einbruch Maskierte brechen Tür der Calvörder Tankstelle auf

Unbekannte haben versucht, in der Nacht zum Ostersonntag in die Tankstelle in Calvörde einzubrechen. Davon gibt es Video-Aufzeichnungen, die sich die Polizisten noch vor Ort anschauten. Die Polizei bittet um Hinweise.