Einheitsbuddeln: Das „Grüne Band“ der ehemaligen Grenze wird in Hötensleben noch grüner

Große Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit am Grenzdenkmal: Mit über 30 gepflanzenten Bäumen sollen entlang des Grünen Bandes neue Biotope entstehen.

Überall wurde fleißig gebuddelt und das neue Biotop entstand mit vereinten Kräften auf dem Gelände des Grenzdenkmals in Hötensleben.

Hötensleben - Zum Tag der Deutschen Einheit 2021 konnte Ruben Herm von der AWO AG MeGa Hötensleben zahlreiche Besucher im ehemaligen Todesstreifen vor den Toren Hötenslebens zum sogenannten „Einheitsbuddeln“ begrüßen. Er dankte insbesondere der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt, die das Grundstück zur Verfügung stellte, der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem AWO Landes- und Kreisverband, der Gemeinde, dem örtlichen Grenzdenkmalverein sowie THW und Freiwilliger Feuerwehr. Von ihm erfuhren die Anwesenden auch, dass der NABU im Bereich des Grenzdenkmals Nistkästen anbringen wird. Seit 1990 wird der Tag der Deutschen Einheit begangen. In den letzten 31 Jahren sind so bereist 30 Naturdenkmale entstanden und nun kommt ein weiteres in Hötensleben dazu. Dadurch soll der ehemalige Grenzstreifen, jetzt das Grüne Band, das sich durch Deutschland zieht, noch ein bisschen grüner werden. Auf dem Grundstück im ehemaligen Grenzstreifen entstanden passend zum Jahrestag 31 Biotope, die zum Feiertag bepflanzt werden sollen. Nele Herkt als Geschäftsführerin der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz (SUNK) dankte Ruben Herm für sein Engagement. Sie hatte ihm als Anerkennung für seine Arbeit eine Plakette mitgebracht, die sie unter dem Beifall der Anwesenden dem sichtlich bewegten Herm überreichte.