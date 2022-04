Bilanz Einwohnerstatistik: Die Westliche Börde wächst

Der Start in ein neues Jahr ist in der Regel mit einem Blick in die Statistik verbunden. Die Ortsoberhäupter verfolgen mit Spannung die Entwicklung der Einwohnerzahlen. Verbandsgemeinde- bürgermeister Fabian Stankewitz (SPD) freut sich über ein Plus von Bürgern in der Kommune.