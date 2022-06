Endspurt bei der Einrichtung der neuen Grundschule in Gröningen

Wenn die Gröninger Grundschüler aus den Sommerferien zurückkehren, dann beginnt für sie der Unterricht an einem neuen Standort. Sie ziehen um in die Grabenstraße 14.

Mandy Kasseck, Gudrun Schoch und Daniela Riethausen beginnen in den ersten Klassenräumen mit der Grundsreinigung. An diesem Tag stand das Fensterputzen auf dem Programm.

Gröningen - Am 2. September 2021 beginnt nach den Sommerferien wieder die Schule. Für Handwerker, Reinigungspersonal und Betriebshofmitarbeiter bedeutet dieses Datum, zum Endspurt zu blasen. Die Gröninger Grundschüler werden ab September in der Grabenstraße 14 beschult. Das Gebäude war einst eine Schule, dann Verwaltungsgebäude für die Verbandsgemeinde, und nun kehren mit dem neuen Schuljahr die Schüler zurück. Das angestammte Grundschul-Domizil in der Goethepromenade ist an Rahn-Education verkauft. Die Bildungseinrichtung wird mit Beginn des neuen Schuljahres bereits zwei Klassenräume in der einstigen Grundschule nutzen. Der erst 2018 eröffnete Schulneubau in der Goethepromenade platzt aus allen Nähten, da die vor zehn gegründete Freie Sekundarschule seit fünf Jahren auch einen gymnasialen Bildungszweig anbietet.