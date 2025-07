Die Innenminister der Küstenländer tauschen sich regelmäßig aus. Diesmal tagt die Runde in einer Kaserne und das hat einen Grund: Im Fokus steht das Thema Sicherheit.

Nord-Innenminister tagen in Rostock

MV-Innenminister Christian Pegel (SPD) empfängt seine Amtskollegen aus den norddeutschen Bundesländern in Rostock. (Archivbild)

Rostock - Die Innenminister der fünf norddeutschen Bundesländer treffen sich am Freitag (ab 9.50 Uhr) in Rostock, um mit Blick auf die besondere Situation der Küstenländer über die zivil-militärische Zusammenarbeit zu beraten. Das regelmäßig ausgerichtete Treffen findet in der Hanse-Kaserne auf dem Gelände des Marinekommandos statt.

Schwerpunkte sind nach Angaben des Schweriner Innenministeriums unter anderem die Bekämpfung hybrider Bedrohungen wie etwa der Drohnenabwehr, Cybersicherheit sowie die maritime Sicherheit in einer veränderten Weltlage aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine.

Am Nachmittag wolle die Ministerrunde bei einer Pressekonferenz über das Treffen informieren. Vertreten sind neben Mecklenburg-Vorpommern die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen.