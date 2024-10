Oschersleben/Bretten - vs

Die Jugendrotkreuz-Ortsgruppen aus Wolmirstedt, Groß Ammensleben und die Jugendgruppe der Wasserwacht Oschersleben des DRK-Kreisverbands Börde haben am 17. Bundeswettbewerb des Jugendrotkreuzes in Bretten (Baden-Württemberg) teilgenommen.

Die engagierten Nachwuchshelfer belegten dabei den 16. Platz, heißt es in einer Mitteilung des DRK Kreisverbandes Börde. Die Jugendrotkreuzler hatten sich zuvor beim Landeswettbewerb in Sachsen-Anhalt für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Insgesamt stellten sich nach eigenen Angaben rund 300 Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland in der Altersgruppe von 17 bis 27 Jahre den anspruchsvollen Aufgaben in den Kategorien Erste Hilfe, Rotkreuz-Wissen, soziales Engagement und Kreativität.

Betreuung bei realitätsnahen Unfallszenarien

Die fünf Jugendlichen vom Jugendrotkreuz des DRK Börde mussten demnach ihr Können an verschiedenen Stationen entlang eines Parcours unter Beweis stellen. „Besonders herausfordernd waren die realitätsnahen Unfallszenarien, bei denen die Teilnehmenden Verletzte versorgen und Betroffene betreuen mussten“, schildert Carolin Maier vom DRK Kreisverband Börde. Darüber hinaus verlangten weitere Aufgaben nach Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit und Kreativität.

„Die Kinder waren bis zum letzten Moment sehr aufgeregt“, erzählt Manuela Sadler, stellvertretende Kreisleiterin des Jugendrotkreuzes im DRK-Kreisverband Börde. „Ich sage ihnen aber immer, dass es nicht um die Platzierung geht, sondern darum, Spaß zu haben – und den hatten sie reichlich.“ Im Vorfeld hatten die Jugendlichen ihr Wissen in Erster Hilfe aufgefrischt. Auch wenn es am Ende nicht für eine Topplatzierung reichte, betont Sadler die positiven Aspekte solcher Wettbewerbe: „Sie bieten wertvolle Gemeinschaftserlebnisse und die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu testen. Außerdem wird der Teamgeist gestärkt.“