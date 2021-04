Feuerwehr Osterweddingen: Neue Anzüge sollen nach Einsatz vor Gift schützen

Osterweddingen. Egal, ob freiwillige Feuerwehr oder große Berufsfeuerwehr – die Gefahren an einer Brandstelle sind immer die gleichen. Helm, Handschuhe, Schutzjacke, Sicherheitsstiefel, Atemschutzmaske, Pressluftgerät sind von daher jedes Mal, wenn die Sirene losgeht und die Kameraden ausrücken, lebenswichtig für Feuerwehrleute im Brandeinsatz. Wenn die Flammen erstickt sind, ist die Gefahr aber immer noch nicht komplett vorbei. Gerade auch der Brandrauch kann eine Unmenge von unterschiedlichen Giftstoffen in hoher Konzentration enthalten. Ruß und anderer Dreck setzt sich auf der Einsatzkleidung ab, im Gesicht oder an den Händen. Über die Haut können die krebserregenden Stoffe aufgenommen werden.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Osterweddingen unterstützt nun einen weiteren Schritt zur Gesundheitsvorsorge der Kameraden und übergab zehn robuste Trainingsanzüge an die Ortsfeuerwehr Osterweddingen. Diese Anzüge dienen als Wechselbekleidung bereits an der Einsatzstelle.

„So werden die Kameraden noch besser geschützt, da sie ihre verschmutzte Kleidung sofort nach dem Brandeinsatz noch an Ort und Stelle wechseln können. Die Kameraden sind so vor aus der Bekleidung austretenden Giftstoffen geschützt. Es werden kein Ruß oder andere Giftstoffe über die Kleidung ins Einsatzfahrzeug oder auf andere Kameraden übertragen“, erklärt Kevin Rehberg vom Förderverein.

„Dreckige Einsatzbekleidung sofort in die Wäsche und immer nur frische Schutzausrüstung benutzen: Dies gewährleistet die Reservekleidung in der zentralen Bekleidungskammer des Sülzetals“, unterstreicht auch der Gemeindewehrleiter, Marco Dahlke.

Die Gemeinde Sülzetal rüste derzeit alle Feuerwehrkameraden mit neuer Bekleidung aus, bisherige noch einsatzfähige Bekleidungssätze werde genau für diese Zwecke zentral gelagert und könne nach dem Einsatz umgehend getauscht werden. „Nach der Wäsche erhält jeder Kamerad seinen eigenen Bekleidungssatz zurück“, sagt Dahlke weiter.

Auch der Osterweddinger Ortswehrleiter Mario Schulz freut sich über die Spende. „Der Platz zur Lagerung auf den Einsatzfahrzeugen ist bereits gefunden, und so sorgen wir wieder für ein Stück mehr für die Gesundheit unserer Kameraden und Kameradinnen.“

Wer Interesse an der Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr hat, ist gern gesehen. Schulz: „Die Ortsfeuerwehr Osterweddingen ist trotz der Größe des Gewerbegebietes eine Freiwillige Feuerwehr. Alle Kameraden leisten ihren Dienst ehrenamtlich neben ihrem Beruf. Neue Mitglieder, egal ob bereits mit Feuerwehrerfahrung oder nicht, werden dringend gebraucht.“

Die Kontaktdaten der freiwilligen Feuerwehr gibt es im Internet auf der Seite www.feuerwehr-osterweddingen.de.